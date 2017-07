Syrien: 226 Milliarden Dollar Schaden durch Krieg

Der Verlust von Menschenleben sei "verheerend", doch der Krieg zerstöre auch die "Institutionen und Systeme", ohne die eine Gesellschaft nicht funktionieren könne.

Eine zerstörte Brücke vor der IS-Hochburg Rakka Foto: AFP

Mehr als ein Viertel der Häuser in Syrien seien zerstört worden und etwa die Hälfte der Bildungseinrichtungen sowie der medizinischen Infrastruktur. Laut den Schätzungen der Weltbank starben im syrischen Bürgerkrieg mehr Menschen aufgrund der mangelhaften Gesundheitsversorgung als durch direkte Kampfhandlungen.

Viele Krankenhäuser wurden zerstört. Foto: AFP

Die Stadt Kobane wurde von den Kämpfen schwer getroffen. Foto: AP

Bürgerkrieg vernichtet Jobs

Der Studie zufolge gingen in Syrien zwischen 2010 und 2015 jährlich im Schnitt 538.000 Arbeitsplätze verloren. Neun Millionen Menschen und damit mehr als drei Viertel der Syrer im arbeitsfähigen Alter haben demnach weder einen Job noch absolvieren sie derzeit eine Schul- oder Berufsausbildung. "Die langfristigen Folgen dieser Untätigkeit wird ein kollektiver Verlust des Humankapitals sein, der zu einem Mangel an Qualifikation in Syrien führen wird", hieß es in dem Weltbank- Bericht.

Eine verlassene Textilfabrik im Norden von Aleppo Foto: AFP

Aleppo ist nach den jahrelangen Kämpfen zum Großteil völlig zerstört. Foto: AFP

Negative Folgen werden noch lange nach Kriegsende spürbar sein

Die Untersuchung beruht auf der Auswertung von Satelliten- Aufnahmen und Berechnungen auf Grundlage eines wissenschaftlichen Modells. Die Wirtschaft des Landes wird sich nach Einschätzung der Weltbank auch nach dem Ende des Bürgerkriegs nur langsam erholen. Sollte der Konflikt noch in diesem Jahr beendet werden, könnte die Wirtschaftsleistung in Syrien nach Einschätzung der Weltbank binnen vier Jahren 41 Prozent des Vorkriegsniveaus erreichen. Mit fortschreitender Kriegsdauer verschlechtere sich die Prognose jedoch.

Eine Hilfslieferung in der Stadt Harasta nahe Damaskus Foto: AFP

Syrische Flüchtlinge Foto: AFP

Kinder spielen zwischen den Trümmern eines Vorortes von Damaskus. Foto: AFP

Im syrischen Bürgerkrieg wurden seit dem Frühjahr 2011 mehr als 320.000 Menschen getötet, mehr als die Hälfte der Bevölkerung ergriff die Flucht. Große Teile des Landes liegen in Trümmern.