Syrerin und ihre Kinder lagen tot in Eisschrank

Die dänische Polizei hat in der Ortschaft Aabenraa im Süden des Landes die Leichen einer 27- jährigen Frau und ihrer zwei Töchter in einem Gefrierschrank gefunden. Die Kinder sollen sieben und neun Jahre alt gewesen sein, hieß es am Montag. Die Polizei geht von einem Beziehungsdrama aus und fahndet derzeit nach dem Ehemann der 27- Jährigen. Die Familie war zuvor von Syrien nach Dänemark geflohen.