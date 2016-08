Sydney: Mann kippte Salzsäure in Gleitgel- Spender

Die australische Polizei hat einen 62- jährigen Wiederholungstäter geschnappt, nachdem er hochgradig ätzende Salzsäure in den Gleitgel- Spender eines Schwulenclubs in Sydney gekippt hatte. Nach Berichten des australischen Rundfunksenders ABC und der Polizei vom Montag wurde der Mann am Samstag auf frischer Tat in der "Aarows Bar" erwischt.