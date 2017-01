Südtiroler werden aus Thailand ausgewiesen

Die beiden Männer im Alter von 18 und 20 Jahren, die in Südthailand auf Urlaub waren, stehen nach der Verurteilung durch ein Militärgericht weiterhin unter Polizeiaufsicht. Sie sollen in die Hauptstadt Bangkok gebracht und vorübergehend in einem Migranten- Haftzentrum inhaftiert werden. Die Ausweisung soll in circa zwei Wochen erfolgen, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Die Höchststrafe wäre bei zwei Jahren Haft gelegen.

Thailänder zutiefst empört

In der Nacht auf Samstag hatten die beiden Südtiroler vor einem Einkaufszentrum mehrere Flaggen heruntergerissen und trampelten darauf herum, wie italienische Medien berichteten. Überwachungskameras hatten sie dabei aufgenommen, das Video wurde im Internet veröffentlicht. Thailändische Bürger reagierten empört, am Montag wurden die beiden von der thailändischen Polizei festgenommen.

Gegenüber der Polizei baten die Männer um Entschuldigung und behaupteten, sie seien stark betrunken gewesen. Sie würden Thailand lieben.