Südkorea: Ex- Präsidentin Park verhaftet

, am Montag beantragte die Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Amtsmissbrauchs, Bestechlichkeit und der Weitergabe vertraulicher Informationen zu Staatsangelegenheiten durch Park.

Park wurde dazu am Donnerstag vor Gericht befragt. Sie war über eine Korruptionsaffäre ihrer engen Vertrauten Choi Soon- sil gestürzt. Choi, die mittlerweile in Haft sitzt, soll ihre Beziehungen zur Präsidentin ausgenutzt haben, um Millionenspenden von Firmen für Stiftungen einzutreiben und sich persönlich zu bereichern. Außerdem soll sie sich in die Regierungsgeschäfte eingemischt haben.