Südafrika: 94 Patienten nach Verlegung gestorben

In Südafrika sind mindestens 94 psychisch kranke Patienten nach ihrer Verlegung aus einem Krankenhaus zu billigeren und überforderten privaten Anbietern gestorben. "Das ist eine vorläufige Zahl, es könnten noch mehr Opfer sein", sagte Experte Malegapuru Makgoba am Mittwoch in der Hauptstadt Pretoria bei der Vorlage eines Untersuchungsberichts zu der Todesserie des vergangenen Jahres.