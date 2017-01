Suche nach vermisster Maschine wird eingestellt

Knapp drei Jahre nach dem ungeklärten Verschwinden des Flugs MH370 der Malaysia Airlines ist die Suche nach der Maschine eingestellt worden, wie die Koordinierungsstelle für die Suche am Dienstag im australischen Sydney mitteilte. An Bord der Maschine, die am 8. März 2014 plötzlich von den Radarschirmen verschwand, waren 239 Menschen.