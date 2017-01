Sturzbetrunkener Pilot aus Cockpit abgeführt

Laut Polizei fiel der Crew kurz vor dem Abflug auf, dass sich ihr Pilot sonderbar benahm. Als er umkippte, informierten die Besatzungsmitglieder umgehend die Behörden.

Nach Stunden noch völlig betrunken

Der Pilot wurde aus dem Flugzeug herausgebracht und von der Polizei in Calgary in Gewahrsam genommen. Laut Polizei lag sein Alkoholpegel auch zwei Stunden nach der Festnahme noch mehr als das Dreifache über der erlaubten Promillegrenze von 0,8.

Eine Sprecherin der Fluggesellschaft Sunwing dankte der Crew für ihre Gewissenhaftigkeit "in diesem bedauerlichen Zwischenfall". Die Maschine startete schließlich mit einem anderen Piloten in Richtung Cancun. An Bord befanden sich 99 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder.