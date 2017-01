Studentin (25) auf Uni- Toilette vergewaltigt

Eine 25- jährige Studentin ist in München auf einer Uni- Toilette vergewaltigt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein unbekannter Mann der jungen Frau bis in die Kabine gefolgt und dort über sie hergefallen. Wegen eines gebrochenen Arms konnte sich das Opfer nicht gegen den Angreifer wehren. Es gelang ihr aber, dem Täter in die Hand zu beißen und ihm so eine blutende Wunde zuzufügen.