Stromschlag im Pool - fünf Tote in Wasserpark

Zwei Jugendliche - 13 und 15 Jahre alt - und ein Zwölfjähriger hätten am Freitag beim Baden in Akyazi im Westen der Türkei plötzlich in einem Becken einen Stromschlag erlitten, meldete die Nachrichtenagentur Dogan. Als der Manager des Wasserparks und sein Sohn sahen, wie die Teenager leblos im Pool trieben, sprangen sie hinterher. Sie wollten die Kinder retten und wussten wohl nicht, dass das Wasser unter Strom stand - auch sie starben.

Eine Sanitäterin versucht, eines der Opfer wiederzubeleben. Foto: AP

Erst dann schalteten Mitarbeiter des Parks die Stromversorgung ab. Helfer versuchten, die Opfer wiederzubeleben, und brachten sie ins Krankenhaus - doch jede Hilfe war vergebens.

Die Opfer wurden ins Krankenhaus gebracht - jede Hilfe war jedoch vergebens. Foto: AP

Die Ursache des Unglücks ist noch unklar. Ermittlungen wurden aufgenommen. Der Bürgermeister von Akyazi, Hasan Akcan, sagte, der Wasserpark habe seit 2012 eine Lizenz.