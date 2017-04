Strengste Sicherheitsvorkehrungen bei Osterfeiern

Papst Franziskus wird die Prozession verfolgen und mit den Pilgern beten. Der Kreuzweg erinnert in 14 Stationen an den Leidensweg Jesu. Die Meditationen dazu wurden von der französischen Theologin und Ratzinger- Preisträgerin Anne- Marie Pelletier (70) verfasst. Das Gedenken an das Leiden und Sterben Jesu Christi, das jeden Karfreitagabend beim antiken Amphitheater begangen wird, gehört zu den Höhepunkten der Osterfeierlichkeiten in Rom. Zu einem tragischen Zwischenfall kam es bei den Karfreitagsfeiern in Jerusalem, bei dem eine junge Britin getötet wurde.

Papst Franziskus bei der traditionellen Fußwaschung am Gründonnerstag Foto: AP

Papst Franziskus hatte am Gründonnerstag die Feiern mit einer Messe im Vatikan und einer Fußwaschung bei Sträflingen in einem Gefängnis südlich von Rom eingeläutet. Am Samstagabend folgt die mehrstündige Feier der Osternacht im Petersdom, am Ostersonntag die Ostermesse mit dem anschließenden Segen "Urbi et orbi".