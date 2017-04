Streitthema Syrien: Tillerson spricht mit Lawrow

Fünf Tage nach dem US- Raketenangriff auf syrische Regierungstruppen ist US- Außenminister Rex Tillerson am Mittwoch zu Gesprächen mit seinem russischen Außenminister Sergej Lawrow in Moskau zusammengekommen. Zum Auftakt ihres Treffens sagte Tillerson, er hoffe auf "offene und ehrliche" Gespräche. Lawrow sagte, er wolle herausfinden, was die "wahren Absichten" der US- Regierung seien.