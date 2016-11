Streik: Lufthansa streicht am Mittwoch 876 Flüge

Der Streik trifft die Flüge nach Wien massiv. Elf Rotationen, bestehend aus elf Ankünften und elf Abflügen nach bzw. von Wien (in Summe 22 Flüge), fallen aus. Betroffen sind sieben Verbindungen nach Frankfurt und vier nach München. Ob es am Donnerstag noch Nachwehen geben wird, könne noch nicht gesagt werden.

AUA setzt größere Flugzeuge ein

Die AUA reagiert auf den Streik mit dem Einsatz größere Flugzeuge auf den Strecken von Wien nach Frankfurt und München. In Summe werden über den Tag 130 Sitze mehr angeboten. AUA und Flughafen Wien empfehlen Fluggästen, sich auf der Homepage der Lufthansa bzw. der Online- Anzeige von Ankünften und Abflügen in Schwechat auf dem Laufenden zu halten.

"Lufthansa entschuldigt sich bei allen ihren Kunden, die von diesem Streik betroffen sind", hieß es in einer Mitteilung des Konzerns am Dienstag. Ein Sonderflugplan für den Streikzeitraum sei zu Mittag auf der Internetseite LH.com aktiviert worden. "Lufthansa arbeitet mit allen Kräften daran, Kunden bestmöglich zu informieren und sie, wenn möglich, auf andere Airlines oder Verkehrsmittel umzubuchen."

Foto: Associated Press

Die Lufthansa will den für Mittwoch geplanten Streik der Pilotengewerkschaft Cockpit noch gerichtlich stoppen. Das Unternehmen habe eine einstweilige Verfügung vor dem Arbeitsgericht Frankfurt am Main beantragt, sagte ein Sprecher am Dienstag.

Gewerkschaft fordert Lohnerhöhung

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hatte zuvor die 5400 Lufthansa- Piloten am Mittwoch zu einem 24- Stunden- Streik aufgerufen. Cockpit fordert rückwirkend ab 2012 eine Lohnerhöhung von 3,7 Prozent pro Jahr. Die Lufthansa bietet 2,5 Prozent über eine Laufzeit von gut sechs Jahren. Der Arbeitskampf begann im April 2014, seitdem streikten die Piloten insgesamt 13- mal. Den letzten Ausstand vor 14 Monaten stoppte ein Gericht.