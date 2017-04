Stockholm- Terror: Todeslenker (39) wird verhört

"Die Umstände weisen auf eine Absicht hin, unserer Bevölkerung zu schaden und für Angst und Schrecken zu sorgen", sagte Staatsanwalt Hans Ihrman am Samstag vor Journalisten. Ob der am Freitagabend festgenommene Mann - wie von mehreren schwedischen Medien berichtet - aus Sympathie für die Terrormiliz Islamischer Staat gehandelt habe, wird den Ermittlungsbehörden noch untersucht.

Video: Terrorschock in Stockholm

Ein Amateurvideo zeigt die Todesfahrt von Stockholm:

Usbeke war Behörden seit dem Vorjahr bekannt

Die Polizei scheint jedenfalls sicher, dass der Usbeke der Todeslenker ist. "Wir haben den dringenden Verdacht, dass der Mann der Angreifer ist. Nichts deutet darauf hin, dass wir die falsche Person gefasst hätten", hieß es. Der Verdächtige war den Behörden seit dem Vorjahr namentlich bekannt. "Wir konnten keine Verbindungen zu extremistischen Milieus bestätigen", sagte Anders Thornberg von der schwedischen Sicherheitspolizei mit Blick auf die damaligen Untersuchungen. Die Ermittler untersuchen derzeit weiters einen verdächtigen Gegenstand, der auf dem Fahrersitz des Lkw gefunden worden war. Medien hatten spekuliert, es könnte sich um eine Bombe handeln.

Terror in Stockholm: einer der Verdächtigen Foto: twitter.com

Terror in Stockholm: einer der Verdächtigen Foto: Polizei Stockholm

Terror in Stockholm: einer der Verdächtigen Foto: Polizei Stockholm

Drei der vier Opfer bereits identifiziert

Der Täter hatte am Freitag einen Lastwagen in einer belebten Stockholmer Einkaufsstraße erst in eine Menschenmenge und dann in die Front eines Kaufhauses gesteuert. Dabei waren vier Menschen ums Leben gekommen und 15 verletzt worden. Drei der vier Todesopfer konnten bisher identifiziert werden. Ihre Angehörigen seien informiert, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen im schwedischen Fernsehen. Nähere Informationen über die Opfer gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

Polizei hält sich nach weiteren Festnahmen bedeckt

Am Samstagnachmittag gab es laut schwedischen Medien auch weitere Festnahmen. "Aftonbladet" berichtete, dass die Polizei in Stockholm drei Personen aus einem Auto gezerrt und in Gewahrsam genommen hat. Bilder auf Twitter zeigen, wie zwei der drei Männer auf die Straße gedrückt werden. Die Beamten waren in Zivil gekleidet, mindestens einer von ihnen trug eine Sturmhaube. Demnach steht das Auto in nicht näher definierter Verbindung zum mutmaßlichen Attentäter, weitere Informationen zu dem Einsatz gab es seitens der Behörden nicht.

Bisher sieben Personen befragt

Wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte, haben die Ermittler bisher sieben Personen befragt. Das sagte ein Polizeisprecher am Sonntag im schwedischen Fernsehen. Die Polizei durchsuchte am Morgen eine Adresse in Sollentuna, nördlich von Stockholm. "Wir waren seit Freitag an verschiedenen Adressen in ganz Stockholm", sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse- Agentur. "Ich kann aber nicht bestätigen, dass die Durchsuchungen in Zusammenhang mit der Tat am Freitag stehen."

Schweden: Grenzen werden zehn Tage lang kontrolliert

Die schwedische Polizei will nach der Tat weiter verstärkt Präsenz zeigen. Zehn Tage lang sollen außerdem alle Ausreisenden an den Grenzen kontrolliert werden. Man könne noch nicht ausschließen, dass mehrere Menschen an der Tat beteiligt gewesen seien, sagte Reichspolizeichef Dan Eliasson am Samstag. Medienberichte über weitere Festnahmen am Abend kommentierte die Polizei aber nicht.

Foto: Jonathan NACKSTRAND/AFP

Landesweite Schweigeminute am Montag

Am Sonntag wollten sich Stockholmer auf einem zentralen Platz in der Stadt versammeln, um der Opfer des Anschlags zu gedenken und zu zeigen, dass sie keine Angst vor dem Terror haben. Zu der unpolitischen "Liebes- Kundgebung" meldeten sich auf Facebook viele Tausend Menschen an. Für Montag kündigte Schwedens Regierungschef Stefan Löfven eine landesweite Schweigeminute an.

Zahlreiche Stockholmer und Touristen hatten am Samstag die Gegend rund um die Einkaufsstraße Drottninggatan besucht und Blumen niedergelegt. "Wir lassen die Dunkelheit niemals gewinnen", stand in auf einem handgeschriebenen Zettel, der zwischen Blumen und leuchtenden Kerzen lag. Am späten Abend hatte die Polizei die Absperrungen um den Tatort entfernt. Die Untersuchungen am Ort seien abgeschlossen, sagte eine Sprecherin der Deutschen- Presse- Agentur.

Schwedens Regierungschef Stefan Löfven Foto: AP

Foto: AFP

Foto: The Associated Press

Kaufhaus wollte wieder öffnen und erntete dafür heftige Kritik

Ahlens City - jenes Kaufhaus, in das der Lkw gerast war - bleibt daggeen weiterhin geschlossen. Zuvor hatte das Kaufhaus am Samstagabend erklärt, Teile des Hauses wieder öffnen zu wollen. Mit der Ankündigung, durch Rauch beschädigte Waren zum halben Preis zu verkaufen, hatte das Kaufhaus aber heftige Kritik in den sozialen Medien auf sich gezogen. Facebook- Nutzer nannten die Pläne geschmacklos. Deshalb zog Ahlens die Ankündigung am Sonntag zurück und will nun erst am Montag wieder öffnen. "Wir standen unter Druck und haben in einer Situation zu schnell reagiert, die für uns alle schrecklich und unwirklich ist", schrieb das Kaufhaus in einer Mail an seine Kunden. "Es ging nie darum, Geld mit dem äußerst tragischen Ereignis, das Stockholm getroffen hat, zu verdienen."