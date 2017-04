Stockholm: Killer ist vierfacher Familienvater

Die schwedische Zeitung "Aftonbladet" veröffentlichte Samstagvormittag erste Details über den mutmaßlichen Todeslenker. So soll er in einem Vorort von Stockholm leben. Allerdings habe er nicht dort gewohnt, wo er offiziell registriert war, sondern irgendwo im Süden der Stadt, sagte eine Bekannte des Usbeken gegenüber der Zeitung. Laut einer anderen schwedischen Zeitung, dem "Expressen", habe der 39- Jährige wegen Streitereien getrennt von seiner Familie gelebt. Wie lange der Islamist schon in Schweden sei, ist nicht bekannt. Demnach soll er aber in der Baubranche tätig sein.

Bekannte des Täters: "Er sprach nie über Politik"

Die Bekannte sei entsetzt, sie könne nicht glauben, dass er zu solch einem Attentat fähig sei. "Er sprach nie über Politik oder Religion", sagt sie. "Das Einzige, worüber er sprach, war, wie er mehr arbeiten kann, um mehr Geld in seine Heimat zu schicken." Im Internet soll er sich laut "Aftonbladet" allerdings als IS- Anhänger zu erkennen gegeben und Propagandafilme hochgeladen haben. Außerdem soll er ein Bild von blutverschmierten Opfern des Bombenattentats auf den Boston- Marathon 2013 geliked haben, das Sekunden nach der Explosion aufgenommen worden war.

Polizei: "Höchster Verdacht des Mordes durch Terrorakt"

Die Polizei hingegen scheint jedenfalls sicher, dass der Usbeke der Todeslenker ist. "Wir haben den dringenden Verdacht, dass der Mann der Angreifer ist", sagte Polizeisprecher Lars Byström am Samstag. Der 39- Jährige stehe unter dem "höchsten Verdacht des Mordes durch einen Terrorakt", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Terror in Stockholm: einer der Verdächtigen Foto: twitter.com

Terror in Stockholm: einer der Verdächtigen Foto: Polizei Stockholm

Bisher zwei Vehaftungen

Seine Personenbeschreibung passe auf die eines am Anschlagsort gefilmten Mannes, der zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Die Polizei wollte sich nicht dazu äußern, ob der festgenommene Mann bereits vorher im Visier der Ermittler stand. Er solle zudem eine Verbindung zu dem bereits Freitagabend verhafteten Verdächtigen haben, berichtete der TV- Sender SVT unter Berufung auf Polizeikreise.

Ein Amateurvideo zeigt die Todesfahrt von Stockholm:

Polizei hat bis Dienstag Zeit, Verdächtigen zu verhören

Bis Dienstagmittag haben die Ermittler nun Zeit, ihn zu verhören, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am frühen Samstagmorgen der Deutschen Presse- Agentur sagte. Dann muss die Anklage spätestens entscheiden, ob er einem Richter vorgeführt werden soll. Dieser entscheidet, ob der Verdächtige in Haft kommen soll. Auch war die Rede von möglicherweise mehreren Personen, die eine Rolle gespielt haben könnten.

Foto: AFP

Augenzeugen: "Unmengen an Blut"

Ein gekaperter Lastwagen war am Freitagnachmittag in einer großen Einkaufsstraße in der Stockholmer Innenstadt zunächst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast. Dabei wurden vier Menschen getötet und 15 verletzt, neun von ihnen schwer. Augenzeugen berichteten von "Unmengen an Blut" und Leichen auf dem Asphalt. "Es hat in der Fahrerkabine des Lastwagens gebrannt und die Leute haben geschrien, dass wir weglaufen sollen", sagte eine Schwedin gegenüber SVT. "Ich bin geschockt." Acht Erwachsene und ein Kind waren am Samstagmorgen nach Behördenangaben noch in verschiedenen Krankenhäusern in Stockholm.

Video: Passanten entkommen dem Todes- Lkw nur knapp

Lkw wird kriminaltechnisch untersucht

Der Lastwagen war in der Nacht zu Samstag abgeschleppt worden und soll nun kriminaltechnisch untersucht werden. Der Tatort und die Umgebung blieben bis auf Weiteres abgesperrt. Nachdem der U- Bahn- und Zugverkehr in Stockholm stundenlang stillgestanden war, rollten am frühen Morgen wieder Züge aus den Bahnhöfen. Wegen des Anschlags seien aber viele Bahnen verspätet, warnten die Verkehrsbetriebe.

Foto: The Associated Press

Regierungschef: "Ihr könnt nicht über unser Leben bestimmen"

Am Freitagabend hatten Tausende zu Fuß nach Hause gehen müssen. Viele Stockholmer boten den Menschen, die außerhalb der Stadt wohnten, eine Unterkunft an. Auf diese Solidarität könne Schweden stolz sein, sagte Regierungschef Stefan Löfven am späten Abend. An den oder die mutmaßlichen Täter gerichtet hatte der Sozialdemokrat zuvor gesagt: "Ihr könnt nicht über unser Leben bestimmen. Ihr werdet niemals gewinnen."

Schwedens Regierungschef Stefan Löfven Foto: AP

2010 Anschlag in selber Einkaufsstraße

Die Einkaufsstraße Drottninggatan war bereits im Dezember 2010 Ort eines Anschlags gewesen. Damals explodierte dort ein Auto, während sich fast zur gleichen Zeit an einer anderen Straße im Zentrum Stockholms ein 28- jähriger Schwede irakischer Abstammung in die Luft sprengte. Zwei Passanten wurden leicht verletzt. Auch der Mord an dem damaligen schwedischen Regierungschef Olof Palme 1986 hatte sich ganz in der Nähe abgespielt.

Schweden führt Grenzkontrollen ein

Der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven ordnete mittlerweile eine Verstärkung der Grenzkontrollen an. Der Regierungschef zeigte sich entschlossen: "Die Terroristen wollen, dass wir Angst haben, sie wollen unser Verhalten verändern, wollen, dass wir unser Leben nicht mehr normal leben, aber das werden wir nicht tun", sagte Löfven am Freitagabend. "Die Terroristen können Schweden niemals besiegen, niemals", betonte er. Zehn Tage lang sollen alle Ausreisenden an den Grenzen kontrolliert werden, sagte Löfven.

Innenminister Anders Ygeman sagte dem schwedischen Rundfunk, die Kontrollen könnten um weitere 20 Tage verlängert werden. "Das ist natürlich wichtig, um einen Täter oder eventuelle Helfer daran zu hindern, das Land zu verlassen und sich einer Festnahme der Polizei zu entziehen."

Foto: ASSOCIATED PRESS

ÖVP- Klub erlebte Stockholm- Terror "hautnah"

Auch der burgenländische ÖVP- Klub war zum Tatzeitpunkt gerade zu Besuch in Stockholm. Er und eine 20- köpfige Delegation - zu der laut neuesten Informationen auch Ex- Minister Niki Berlakovich gehörte - haben die Ereignisse "hautnah" miterlebt, wie Landesparteiobmann Thomas Steiner am Freitagabend im Gespräch mit der "Krone" berichtete .

ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner und 20 Mitreisende erlebten Stockholm-Terror "hautnah". Foto: AFP, BMI

Schwedische Königsfamilie geschockt

Die schwedische Königsfamilie reagierte geschockt auf das Attentat. "Ich und die gesamte Königsfamilie haben mit größter Bestürzung die Informationen über das Attentat am Nachmittag in Stockholm entgegengenommen", teilte König Carl XVI. Gustaf mit. Auch Politiker anderer Staaten zeigten sich bestürzt.

Foto: AFP, AP

Weltweites Entsetzen nach Anschlag

UN- Generalsekretär Antonio Guterres sprach den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus. Ein Sprecher des US- Außenministeriums sprach von einem "brutalen und sinnlosen Angriff". Die USA stünden bereit, bei der Aufklärung zu helfen. Russlands Präsident Wladimir Putin erklärte, "in dieser schwierigen Zeit trauern die Russen mit dem schwedischen Volk". Die deutsche Bundesregierung versicherte der schwedischen Bevölkerung ihre Solidarität. "Wir stehen zusammen gegen den Terror", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert. In Paris lag der Eiffelturm in der Nacht zum Samstag zur Erinnerung an die Opfer im Dunkeln.

Foto: AFP

In Stockholm wehten am Samstag nach dem Anschlag alle Flaggen auf halbmast. Das habe die Stadt gemeinsam mit dem Reichstag, der Regierung und dem Stockholmer Schloss entschieden, hieß es in einer Mitteilung. Im Besuchereingang des Rathauses soll zwischen 10 und 15 Uhr ein Kondolenzbuch ausliegen, in dem Bürger ihr Beileid bekunden können.