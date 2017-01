Starbucks stellt jetzt 10.000 Flüchtlinge ein

U S-

Starbucks-Chef Howard Schultz Foto: AP

Unternehmen reagieren beunruhigt auf TrumpsBann. DerChef wandte sich deshalb mit "tiefer Besorgnis" auf der Website des Unternehmens an die Mitarbeiter. Er bezeichnete Trumps Erlass als verwirrend und kündigte Pläne an, um in den nächsten fünf Jahren 10.000 Flüchtlingen Jobs bei Starbucks anbieten zu können.

Demnach wird der Konzern in allen 75 Ländern, in denen er Filialen betreibt, in den nächsten Jahren Flüchtlinge einstellen, die vor Kriegen, Verfolgung und Diskriminierung geflohen seien. Beginnen werde er in den USA mit der Beschäftigung von Flüchtlingen, die in ihren Ländern für das US- Militär gearbeitet hätten, wie etwa Übersetzer.

Howard Schultz hatte während des Wahlkampfs Trumps Rivalin Hillary Clinton unterstützt. Gerüchte, wonach er selbst nach einem politischen Mandat strebt, bestreitet er.

Im Video: Tausende demonstrieren gegen Trumps Muslim- Bann

Video: AFP

Silicon Valley schlägt nach Einreisestopp Alarm

Auch die US- Technologiebranche reagierte mit Kritik und Verunsicherung auf den Einreisestopp für Besucher aus sieben muslimischen Staaten.

Google-Chef Sundar Pichai Foto: APA/EPA/Toni Albir

Konzernchefs bezeichneten den Schritt am Wochenende als unmoralisch. Die hauptsächlich im kalifornischen Silicon Valley ansässige Branche beschäftigt viele ausländische Mitarbeiter auch aus muslimischen Ländern.

Auch die größte US- Bank JPMorgan Chase richtete sich im Zuge von Trumps Entscheidung laut US- Medienberichten an ihre Mitarbeiter. Vorstandschef Jamie Dimon versprach demnach in einem Statement allen Angestellten, die von dem Einreiseverbot betroffen sein könnten, das Unternehmen werde sich standhaft für sie einsetzen.