Staatstrauer in Ungarn nach Busunglück

Der Bus mit den Gymnasiasten im Alter von 14 bis 16 Jahren war am Freitagabend auf der Heimreise von einem Skikurs in Frankreich an einer Autobahnabfahrt bei Verona gegen einen Brückenpfeiler geprallt und in Flammen aufgegangen. An Bord waren 56 Menschen, neben den Schülern und dem Busfahrer auch Lehrer und Eltern. Die Unglücksursache ist noch immer nicht geklärt.

Foto: ASSOCIATED PRESS

Beileidsbekundungen durch Staatspräsident Ader Foto: ASSOCIATED PRESS

Eine Schwarze Flagge weht am Parlament in Budapest. Foto: AFP

Zwei der 26 Verletzten schwebten am Montag weiter in Lebensgefahr. Sie sind aber mittlerweile nach Ungarn zurückgeflogen worden und werden derzeit in einem Budapester Krankenhaus auf der Intensivstation behandelt.

Mit diesem Flugzeug wurden die beiden Schwerverletzten nach Ungarn gebracht. Foto: EPA