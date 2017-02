St. Moritz: Riss im Eis brachte Pferde zu Sturz

Beim berühmten Nobelrennen "White Turf" in St. Moritz hat sich am Sonntag ein schwerer Unfall ereignet. Während eines Rennens über 1300 Meter kam der Wallach "Holidayend" wegen einem Riss im Eis zu Sturz. Mehrere nachfolgende Pferde stürzen ebenfalls, der Hengst "Boomerang Bob" brach sich beide Vorderbeine und musste noch an Ort und Stelle erlöst werden. "Boomerang Bobs" Jockey erlitt schwere Verletzungen.