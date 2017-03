Spezielles Training für künftige US- Militärhunde

Das Personal kümmert sich um die spezielle Ausbildung der Hunde. Unterstützt werden sie durch tierärztliche Versorgung sowie Entwicklungsmaßnahmen von einem Programm für militärische Arbeitshunde der Verteidigungsabteilung in Texas.

Foto: Department of Defense

Vorbereitung für die nächste Phase

Nach der Geburt verbringen die Welpen bis zu acht Wochen in dem Trainingscenter in Lackland. "Entwicklungsspezialisten arbeiten mit den Hundebabys von Geburt an und trainieren sie um sie für die nächste Phase ihres Lebens vorzubereiten, " heißt es auf der Website des Luftwaffenstützpunktes.

Foto: Department of Defense

Lern-

Foto: Department of Defense

Wenn die Welpen acht Wochen alt sind, kommen sie für die Dauer von fünf Monaten zu qualifizierten Pflegefamilien in der Nähe des Stützpunktes. Diese machen den Job ehrenamtlich. In diesem sicheren und familiären Umfeld sollen die jungen Hunde neueund Spielmöglichkeiten bekommen. Es sei wichtig, dass die Tiere immer wieder neuen Umgebungen ausgesetzt werden, um sich zu einem gesellschaftlich gesunden Hund zu entwickeln, heißt es auf der Website.