Spektakulärer Juwelenraub: Monte Carlo abgeriegelt

Hunderte schockierte Touristen wurden Augenzeugen des Verbrechens, das sich am Samstag gegen 16 Uhr in unmittelbarer Nähe des Casinos von Monte Carlo ereignete. Vor dem eigentlichen Raub hatten die Täter in einem Straßentunnel ein Auto in Brand gesetzt, um die Polizei zu verwirren und abzulenken.

Als schließlich die Einsatzkräfte zu dem brennenden Auto rasten, schlugen die drei Bewaffneten zu. Sie feuerten Schüsse ab, rannten in die Cartier- Filiale, bedienten sich bei den Juwelen und ergriffen mit einem Auto die Flucht. Zu diesem Zeitpunkt trafen Polizisten am Tatort ein. Bei dem Schusswechsel wurde einer der Gangster verletzt und verhaftet, ein Komplize konnte unverletzt festgenommen werden.

Foto: AFP

Dem dritten Täter gelang zu Fuß die Flucht. Er wurde zuletzt in einem unterirdischen Parkhaus gegenüber dem Casino gesehen. Spezialeinheiten rückten an, Monte Carlo wurde abgeriegelt, die Geschäfte ließen ihre Rollbalken hinunter. Der Mann konnte bislang noch nicht gefasst werden. Keine konkreten Angaben machte die Polizei zum Wert der Beute bzw. ob diese sichergestellt werden konnte.

Immer wieder spektakuläre Überfälle in Monaco

Erst im Dezember ereignete sich in Monte Carlo ein bewaffneter Überfall. Damals wollte ein Krimineller ein Geschäft im Casinogebäude ausrauben. Trotz Geiselnahme konnte der Mann überwältigt und dingfest gemacht werden. Seit damals führt die Polizei in der Gegend vermehrt Kontrollen durch. Auch davor wurde Monte Carlo mehrmals Schauplatz spektakulärer Raubüberfälle.