SPD erstmals seit zehn Jahren vor Merkels Union

Mit ihrer Wahlkampf- Lokomotive Martin Schulz zieht die SPD in einer Emnid- Umfrage erstmals seit zehn Jahren wieder an der Union der deutschen Kanzlerin Angela Merkel vorbei. Im "Sonntagstrend" für die "Bild am Sonntag" stieg die SPD im Vergleich zur Vorwoche um einen Punkt auf 33 Prozent. Die CDU/CSU verlor einen Punkt auf 32 Prozent. Linke (8 %) und Grüne (7 %) blieben unverändert.