Spanische Justiz knöpft sich Ballermann- Pate vor

In Palma de Mallorca tobt ein Machtkampf um die Vorherrschaft auf der berühmt- berüchtigten Partymeile Ballermann. Ermittler haben einen handfesten Korruptionsskandal aufgedeckt, der sich bis in höchste Kreise zieht und in dem es um Bestechung, viel Geld, wertvolle Geschenke und Sexpartys geht. Ende Februar wurde deshalb Tolo Cursach verhaftet. Vor Gericht soll nun Licht in die dunklen Machenschaften des Unternehmers gebracht werden.