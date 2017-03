Spaniens Justiz will Ex- Eisenbahnchef anklagen

Ihm wird laut der Zeitung "El Pais" Totschlag in 80 Fällen und Körperverletzung wegen grober Fahrlässigkeit vorgeworfen. Der Beschuldigte habe um die Gefährlichkeit der Kurve gewusst, in der sich das Unglück ereignete, aber nichts getan, um die Gefahr abzuwenden. Bisher war der Lokführer als einziger Beschuldigter angeklagt, als einzige Ursache des Unglücks wurde überhöhte Geschwindigkeit angegeben.

Foto: AFP

Der Zug war am 24. Juli 2013 in Angrois wenige Kilometer vor Santiago de Compostela in Galicien mit 192 Kilometern pro Stunde in eine Kurve gerast, in der nur Tempo 80 zugelassen war. Der Zug entgleiste. 80 Menschen starben, fast 150 wurden verletzt.

Foto: AFP