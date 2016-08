Somalia: Terroranschlag auf Restaurant

Bei einem Anschlag der radikalislamischen Terrororganisation Al- Shabaab auf ein Restaurant in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind am Donnerstagabend mindestens zehn Menschen getötet worden. Zunächst griffen die Angreifer das Banadir- Restaurant am beliebten Lido- Strand mit einer Autobombe an, dann schossen Kämpfer der Gruppe dort um sich, wie Polizeisprecher Ahmed Aloley am Donnerstag erklärte.