Soldatin und Polizisten attackiert - Islamist tot

Der 39- jährige Täter - der französische Staatsbürger war unter anderem als Extremist amtsbekannt und wurde von der Kriminalpolizei gesucht - hatte gegen 8.30 Uhr am Airport versucht, die Waffe einer Soldatin einer Anti- Terror- Einheit zu entwenden und sei dann in ein Geschäft im Flughafengebäude gerannt, berichtete ein Sprecher des französischen Innenministeriums. Schließlich sei der Täter von Sicherheitskräften getötet worden. Sonst kam aber niemand zu Schaden.

Foto: AP, AFP

Innenminister: "Soldatin hielt Waffe fest"

Die von dem Extremisten attackierte Frau sei Reservistin und als Teil einer Patrouille von drei Soldaten am Flughafen unterwegs gewesen, präzisierte Verteidigungsminister Jean- Yves Le Drian später. Sie sei vom Angreifer zu Boden geworfen worden, habe ihre Waffe aber festgehalten, widersprach der Minister ersten Berichten, wonach der Täter die Waffe an sich reißen habe können. Auch Innenminister Bruno Le Roux erklärte, der Angreifer habe es nicht geschafft, das Gewehr an sich zu reißen.

Der Täter am Flughafen Orly wurde erschossen, nachdem er einer Soldatin die Waffe entreißen wollte. Foto: AFP

Hollande: "Mut und Schlagkraft"

"Ihre zwei Kameraden haben es für nötig gehalten - und sie hatten Recht - das Feuer zu eröffnen, um sie zu beschützen, und vor allem um alle Leute drumherum zu beschützen", betonte Le Drian. Er lobte ausdrücklich die Professionalität der Militärs. Auch Frankreichs Staatschef Francois Hollande würdigte den "Mut und die Schlagkraft" der Einsatzkräfte.

Innenminister Bruno Le Roux (Bildmitte) und Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian (rechts) Foto: AFP

"Drei oder vier Schüsse bei Turkish Airlines"

Ein Fluggast berichtete, er sei gerade in der Schlange für einen Flug nach Tel Aviv gestanden, als er drei oder vier Schüsse gehört habe. Ein Sicherheitsbeamter habe ihm gesagt, der Vorfall habe sich an den Gates 37 und 38 der Flüge von Turkish Airlines ereignet.

Airport evakuiert, Flugverkehr ausgesetzt

Der Flughafen Orly - er liegt südlich von Paris und ist der zweite große Airport der französischen Hauptstadt nach dem Flughafen Charles de Gaulle - wurde komplett evakuiert, um auszuschließen, dass der Mann Komplizen hatte. Sprengstoffexperten sollten zudem sicherstellen, dass keine Bombe vor Ort sei. Der gesamte Flugverkehr des Airports wurde vorübergehend ausgesetzt, am späten Samstagnachmittag aber wieder aufgenommen.

Foto: AFP

Schüsse auf Polizist in Pariser Vorort

Der Angreifer hatte kurz vor der Attacke auf den Flughafen im Pariser Vorort Vitry- sur- Seine ein Fahrzeug in seine Gewalt gebracht und in einer Bar die Anwesenden bedroht. Zuvor habe er bei einer Identitätskontrolle in Garges- les- Gonesse das Feuer auf einen Polizisten eröffnet, bestätigte Innenminister Le Roux. Der Beamte sei verletzt worden und werde nun leicht verletzt im Krankenhaus behandelt.

Immer wieder Terror in Frankreich

Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel von Terroranschlägen. Erst vor einigen Wochen war nahe dem Pariser Louvre- Museum ein Mann niedergeschossen worden, der sich mit Macheten auf eine Militärpatrouille gestürzt hatte. Bei einer Anschlagsserie in Paris wurden am 13. November 2015 130 Menschen getötet. Wegen der Terrorgefahr patrouillieren Soldaten an Flughäfen, Bahnhöfen und anderen gefährdeten Orten.

