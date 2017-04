So werden VW- Fahrer zu Wetterfröschen - ungefragt

Der Stromleitungsbetreiber Tennet will mithilfe von VW- Fahrern Wetterdaten sammeln und damit sein Netz besser steuern. Regen- , Licht- und Sonnen- Sensoren der Autos sollen die Daten sammeln und laut einem Bericht der "Welt am Sonntag" direkt an Tennet weiterleiten. Volkswagen- Fahrer werden also zu Wetterfröschen - und zwar ganz automatisch. Datenschutzprobleme sieht man bei Tennet nicht.