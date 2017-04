So sollen Terrorzellen am Balkan bekämpft werden

Die länderübergreifenden sicherheitspolitischen Ziele sind mit drei Grundsäulen eindeutig definiert:

Effizientere Bekämpfung der "Foreign Terrorist Fighters" (Dschihadisten, die zu Terror- Zwecken ins Ausland reisen oder aus einem Camp zurückkehren)

Verhinderung von Rekrutierung und Radikalisierung in der Gesellschaft

Zielgerechte Förderung eines europäischen Islam und des sicheren Zusammenlebens aller Glaubensgemeinschaften

Innenminister Sobotka beim Anti-Terror-Gipfel in Sarajewo Foto: bmi.gv.at

Allesamt Ziele, die nur erreicht werden können, wenn alle europäischen Staaten an einem Strang ziehen. Auch der Grund, warum Vertreter der Innen- und Außenministerien sowie Sicherheitsexperten aus ganz Europa und den Westbalkanstaaten am Freitag in Sarajewo zusammenkamen. Denn eines ist klar: Die Terrorgefahr durch koordinierte Anschläge oder Einzeltaten wird in den kommenden Jahren weiter bestehen.

Wodurch Sicherheitsbehörden seit geraumer Zeit schon mit einem zusätzlichen Problem zu kämpfen haben: der spürbaren Zunahme des Rechtsextremismus. War die Szene bis vor Kurzem noch sehr regional beschränkt, stellen internationale Ermittler mittlerweile eine klare Tendenz zu länderübergreifenden Kooperationen unter rechten Gruppierungen fest.

Klaus Loibnegger, Kronen Zeitung