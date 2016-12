So kämpfen die "Flying Cholitas" für ihre Rechte

Sie stehen einander Auge in Auge gegenüber, zeigen im Ring keine Schwäche, schenken einander nichts. Die Rede ist von den sogenannten Flying Cholitas, die in La Paz, dem Regierungssitz Boliviens, ihren Zuschauern und Fans in Wrestling- Manier eine Show der Extraklasse liefern - und das mit großem Stolz und enormer Stärke. Und - wie es beim Wrestling nun mal so Brauch ist - natürlich auch in Kostümen. Die allerdings sind dann doch etwas anders als man es gewohnt ist.