Snowboarder überlebt horrenden Lawinenabgang

Glück im Unglück hatte ein australischer Snowboarder in Kanada: Dank eines Airbags am Rücken überstand er einen horrenden Lawinenabgang völlig unbeschadet. "So habe ich mir meinen Start in den Tag nicht vorgestellt. Bleibt in Sicherheit da draußen, Kinder", postete der 29- Jährige kurz darauf auf Facebook.