Slowenien setzt Grenzkontrollen wieder aus

Kurz nach Einführung verschärfter Grenzkontrollen an den Außengrenzen des Schengenraums hat Slowenien die Maßnahme vorübergehend wieder ausgesetzt. Die Polizei kontrolliere seit Freitagabend keine EU- Bürger mehr, sondern nur noch Angehörige von Drittstaaten, sagte ein slowenischer Polizeisprecher am Samstag dem staatlichen Fernsehen. Grund dafür waren lange Schlangen an der Grenze zu Kroatien.