Slowakei: Warnung vor Islamisten aus Österreich

Nach der Festnahme des Terrorverdächtigen in Wien hat ein slowakischer Sicherheitsexperte vor der möglichen Gefahr radikaler Islamisten in Österreich für sein Land gewarnt. Die "gefährliche Konzentration" islamistischer Extremisten in Österreich stelle auch für die Slowakei ein "potenzielles Sicherheitsrisiko" dar, sagte Ex- Geheimdienstchef Igor Cibula am Montag.