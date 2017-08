Skepsis selbst in venezolanischer Wahlbehörde

Bereits zuvor hatte die oberste Staatsanwältin des Landes, Luisa Ortega, die Zahlen angezweifelt. "Ich bin absolut sicher, dass diese Zahlen nicht stimmen", sagte sie am Montag. "Was sie bekannt gegeben haben, war eine Verhöhnung des Volkes." Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen des rechten Oppositionslagers, welches die Wahl von Anfang an als Farce gesehen hat.

Wahlkommissionsmitglied Luis Rondon umringt von Journalisten Foto: AFP or licensors

Zwei Oppositionsführer verhaftet

Auch bei vielen lateinamerikanischen Nachbarn Venezuelas, bei den USA und der EU stieß die Abstimmung auf Kritik. Die USA stuften Maduro de facto als Diktator ein und verhängten Sanktionen gegen ihn. Bei gewaltsamen Ausschreitungen am Rande der Wahl waren mehrere Menschen ums Leben gekommen. In der Nacht zum Dienstag wurden außerdem die beiden Oppositionsführer Leopoldo Lopez und Antonio Ledezma festgenommen.

Antonio Ledezma Foto: AFP

Leopoldo Lopez pflegt enge Kontakte zu hochrangigen US-Politiker - ein Grund für seine Festnahme? Foto: AP

Video: Hier wird Leopoldo Lopez vom Geheimdienst abgeholt

Video: Hier wird Antonio Ledezma festgenommen

Trump: "Maduro persönlich für Schicksal der beiden verantwortlich"

Nach den jüngsten Sanktionen, die die USA wegen der Wahl gegen den Ölstaat verhängt hatten, haben diese Festnahmen die Spannungen zwischen den beiden Ländern erneut verschärft. US- Präsident Donald Trump warnte Maduro, er sei persönlich für das Schicksal der beiden Oppositionspolitiker verantwortlich. Alle politischen Gefangenen seien sofort freizulassen. Trumps Regierung hält sich auch einen Stopp der Ölimporte offen - das Land ist mit 700.000 Barrel am Tag größter Abnehmer. Im Monat bezieht Venezuela rund 900 Millionen Dollar (rund 764 Millionen Euro) aus diesen Verkäufen, das ruinierte Land ist dringend auf die Devisen angewiesen.

Trump erwägt offenbar auch einen Import-Stopp für venezolanisches Erdöl. Foto: AP

Lopez hat enge Kontakte zu hochrangigen Politikern in den USA. Marco Rubio, Ex- Präsidentschaftskandidat und Senator von Florida, gehört zu seinen Unterstützern. Vor der Wahl der verfassunggebenden Versammlung telefonierte auch US- Vizepräsident Mike Pence mit Lopez. Im Februar hatte Trump demonstrativ dessen Ehefrau Lilian Tintori im Weißen Haus empfangen. Lopez saß dreieinhalb Jahre bereits im Gefängnis, wurde aber vor der Wahl überraschend am 8. Juli in den Hausarrest entlassen.

Richter suchen Schutz in chilenischer Botschaft

Die Angst, ebenfalls in den Nachtstunden vom Geheimdienst abgeholt zu werden, breitet sich nun zunehmend unter Oppositionspolitikern und auch Richtern aus. Seit Samstag haben drei Richter, die von der Nationalversammlung (dem von der Opposition dominierten Parlament) für Höchstrichterposten gewählt worden waren, in der chilenischen Botschaft in Caracas Zuflucht gefunden. Die Richter seien "Gäste" der Botschaft, bestätigte Chiles Außenminister Heraldo Munoz am Dienstag. Seit Anfang April hält sich auch der venezolanische Oppositionspolitiker Roberto Enriquez in der Botschaft auf. Der Präsident der christsozialen Partei Copei hatte wegen der politischen Umstände in seinem Land um Schutz gebeten.