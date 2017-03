Sizilien: Aschewolke behindert Flugverkehr

Derzeit fließt mehr als 1000 Grad heiße Lava über den teils schneebedeckten Vulkan, wie das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie mitteilte. Auf 2700 Metern Höhe hatte der Kontakt von Schnee und Lava am Donnerstag eine Explosion ausgelöst . Etwa zehn Menschen, unter ihnen Wissenschaftler und Touristen, wurden durch Gesteinssplitter verletzt. Vier Verletzte, die ins Krankenhaus gekommen waren, wurden mittlerweile wieder entlassen, berichtete Ansa.

Seit zwei Wochen ist der Ätna höchst aktiv und spuckt Lava. Foto: AP

Ende Mai findet G7- Gipfel in der Nähe statt

Die jüngsten Eruptionen hatten vor gut zwei Wochen begonnen. Der Ätna gehört zu den aktivsten Vulkanen der Welt. Es kommt immer wieder auch zu größeren Eruptionen. Ende Mai findet ganz in der Nähe, in Taormina, der G7- Gipfel der führenden Industrienationen statt, zu dem auch US- Präsident Donald Trump erwartet wird.