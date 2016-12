"Sind der Gegenentwurf zu hasserfülltem Terror"

In ihrer Neujahrsansprache 2015 hatte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel Flüchtlinge noch als "Chance von morgen" bezeichnet. Nach dem Terror dieses Jahres wendete sich Merkel verstärkt an eine tief verunsicherte Bevölkerung. Der Hass sei "widerwärtig" und eine Verhöhnung aller in Deutschland, so die Kanzlerin in der am Samstag vorab veröffentlichten Rede. Merkel rief die Deutschen zu Optimismus trotz aller Bedrohungen durch islamistischen Terror auf und warnte vor Europa- und Demokratiemüdigkeit.