Siebenjähriger Australier nach Anschlag vermisst

Ein siebenjähriger Australier wird seit dem schrecklichen Anschlag von Barcelona vermisst. Der kleine Julian Cadman sei am Donnerstag mit seiner Mutter auf der Rambla unterwegs gewesen, als der Lieferwagen durch die Menschenmassen raste . Wie sein Großvater am Freitag berichtete, konnten die besorgten Verwandten am anderen Ende der Welt mittlerweile Kontakt zur Mutter herstellen. Sie liegt schwer verletzt, aber in stabilem Zustand, in einem Krankenhaus. Von Julian fehlt aber jede Spur.