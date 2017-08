Sex mit Schüler kostet US- Lehrerin 1 Mio. Dollar

Ein Zivilgericht im US- Bundesstaat Oklahoma hat einem Schüler eine Million Dollar (850.000 Euro) an Entschädigung zugesprochen, weil er mit seiner ehemaligen Lehrerin, der 31 Jahre alten Jennifer Caswell, sechs Mal Sex hatte. Die Begründung: Nachdem das Verhältnis aufgeflogen war, musste der bis dato beliebte Schüler zahlreiche Mobbingattacken über sich ergehen lassen und schlussendlich die Schule wechseln. Die 31- Jährige habe ihm vorsätzlich emotionalen Stress zugefügt, so das Gericht.