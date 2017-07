Serbischer Außenminister für Teilung des Kosovo

Der serbische Außenminister Ivica Dacic hat sich für die Teilung des Kosovo ausgesprochen. So könne der jahrzehntelange Dauerkonflikt um diese fast nur noch von Albanern bewohnte frühere serbische Provinz gelöst werden, schrieb der Spitzenpolitiker am Montag in einem Beitrag für die größte Zeitung "Blic" in Belgrad.