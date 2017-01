Serbien stoppt eigenen Personenzug in den Kosovo

Der erste Personenzug, der seit 18 Jahren von Belgrad nach Nord- Mitrovica in den Kosovo unterwegs war, blieb am späten Samstagnachmittag in der südserbischen Stadt Raska, etwa 10 Kilometer von der Grenze zum Kosovo, stehen. Die Anordnung dazu wurde vom serbischen Premier Aleksandar Vucic erteilt. Er habe dies beschlossen, um einen eventuellen großen Konflikt zu vermeiden, erklärte Vucic bei einer Pressekonferenz in Belgrad.