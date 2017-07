Separatisten rufen Staat "Kleinrussland" aus

Prorussischen Separatisten unter der Führung von Alexander Sachartschenko haben in der Ostukraine einseitig einen neuen Staat namens "Kleinrussland" ausgerufen. "Wir gehen davon aus, dass die Donezker Volksrepublik und die Lugansker Volksrepublik gemeinsam die einzigen Territorien der Ukraine sind, die Krim nicht mitgerechnet, in denen eine gesetzliche Regierung gewahrt wurde", erklärte Sachartschenko am Dienstag.