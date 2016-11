Sensation perfekt: Trump nächster US- Präsident

Die Sensation bei den US- Präsidentschaftswahlen ist perfekt: Donald Trump schlägt Hillary Clinton und zieht ins Weiße Haus ein. Der Milliardär holte vor allem in den besonders hart umkämpften "Swing States" entscheidende Stimmen, die ihm im Endeffekt zum Sieg verholfen haben. Auch wenn noch immer nicht alle Bundesstaaten fertig ausgezählt sind, hat Trump die notwendige Hürde von 270 Wahlleuten längst übersprungen. Die packende US- Wahlnacht im krone.at- Überblick: