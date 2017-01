Secret Service nimmt Trump sein Smartphone ab

In den letzten Tagen wurde das Twitter- Werkzeug des künftigen US- Präsidenten Donald Trump noch stark beansprucht, doch nun muss der neue Mann im Weißen Haus sein Android- Smartphone abgeben. US- Berichten zufolge hat der Secret Service das Samsung- Smartphone des künftigen Präsidenten eingezogen und ihm ein supersicheres Präsidentenhandy überreicht. Dass er damit uneingeschränkt twittern kann, ist unwahrscheinlich.