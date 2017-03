Sechs Tote durch Sturm "Stella" im Osten Kanadas

In Teilen der kanadischen Bundesstaaten Ontario und Quebec sowie in der Küstenregion fielen bis Mittwoch bis zu 70 Zentimeter Schnee, wie der nationale Wetterdienst mitteilte. Der Wind erreichte Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern und führte zu schweren Schneeverwehungen.

300 Autos steckten stundenlang im Schnee fest

In Montreal steckten mehr als 300 Autos fast zwölf Stunden lang im Schnee fest. Fast 70.000 Haushalte waren die Nacht über ohne Strom. Die Autobahn zwischen Toronto und Montreal wurde nach einer Massenkollision von 30 Autos geschlossen.

Infolge des Wintersturm waren zuvor in den USA mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Sie starben laut Medienberichten bei Autounfällen auf winterlichen Straßen oder erlitten beim Schneeschaufeln einen Herzinfarkt.

Sturm sorgte in USA für teilweisen Stillstand

Der Sturm war am Dienstag mit starken Winden und heftigem Schneefall über den Nordosten der Vereinigten Staaten gezogen und hatte von Maine bis West Virginia für Stillstand im öffentlichen Leben gesorgt. Schulen blieben geschlossen, Tausende Flüge wurden gestrichen und sogar die Vereinten Nationen in New York schlossen ihre Pforten.