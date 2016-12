Schweres Erdbeben vor Papua- Neuguinea

Vor der Ostküste von Papua- Neuguinea ist am Samstag ein heftiges Erdbeben der Stärke 7,9 registriert worden. Nach Angaben der US- Erdbebenwarte U.S. Geological Survey (USGS) lag das Epizentrum 46 Kilometer östlich der Stadt Taron in etwa 100 Kilometern Tiefe. Es wurde eine Tsunami- Warnung ausgelöst.