Schweizer als Spion in Frankfurt verhaftet

Die deutsche Bundesanwaltschaft hat einen 54- jährigen Schweizer in Frankfurt am Main wegen Spionageverdachts festnehmen lassen. Der Beschuldigte sei dringend verdächtig, seit Anfang 2012 für den Geheimdienst "einer fremden Macht" tätig gewesen zu sein, teilte die oberste deutsche Anklagebehörde am Freitag in Karlsruhe mit.