Schweiz: Parlament stimmt für Burka- Verbot

Mit dem Vorstoß muss sich nun der Ständerat befassen, die kleine Parlamentskammer mit den Vertretern der 26 Schweizer Kantone. Bisher hat nur der Schweizer Kanton Tessin - wir berichteten - die Vollverschleierung untersagt. Eine Burka, wie sie vor allem von Frauen in Pakistan und Afghanistan getragen wird, dient der vollständigen Verschleierung des Körpers und damit auch des Gesichts.

Ständerat: "Verhüllungen aus religiösen Gründen selten"

Dass der Ständerat in der Schweiz einem nationalen Verhüllungsverbot zustimmt, gilt als wenig wahrscheinlich. Anfang des Jahres hatte sich dessen staatspolitische Kommission mit großer Mehrheit dagegen ausgesprochen. Verhüllungen aus religiösen Gründen seien in der Schweiz äußerst selten und stellten kein echtes Problem dar, argumentierte die Kommission.

Allerdings werden derzeit Unterschriften für die Volksinitiative "Ja zum Verhüllungs- Verbot" gesammelt. Die SVP- nahen Initiatoren haben bis zum 15. September 2017 Zeit, die erforderlichen 100.000 Unterschriften zusammenzubringen. Laut Umfragen würden heute rund 60 Prozent der wahlberechtigten Schweizer dafür stimmen.

Foto: APA/dpa/Boris Roessler

Lopatka: "Ein starkes Signal gegen Islamfanatiker"

Das beschlossene Burka- Verbot des Schweizer Nationalrates solle auch richtungsweisend für Österreich sein, betonte am Dienstag ÖVP- Klubobmann Reinhold Lopatka. "Vollverschleierung ist ein nicht hinnehmbares Zeichen islamischer Fanatiker, die unsere freie und offene Gesellschaft absolut ablehnen", so der ÖVP- Klubobmann. Die Schweiz setze nun ein Zeichen. Lopatka: "Ein starkes Signal der EU für die Freiheit und gegen Islamfanatiker wäre eine Initiative europaweit das Vollverschleierungs- Verbot durchzusetzen." Die Vollverschleierung beschränke Frauen in ihrer Kommunikationsfreiheit massiv. "Ein Verbot schafft hier persönliche Freiheit", so der Klubobmann.

Reinhold Lopatka Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Ende August gab es zuletzt Diskussionen über ein Burka- Verbot in Österreich. Klar für ein Verbot sprachen sich damals FPÖ und Team Stronach aus. SPÖ- sowie ÖVP- Frauen zeigten sich abwartend. Die NEOS orteten hingegen eine Scheindebatte und die Grünen kritisierten ein "symbolisches Verbot".