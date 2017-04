Schweigeminute in Schweden für Anschlagsopfer

Regierungschef Stefan Löfven beschwor in einer Rede während der Trauerfeier den internationalen Zusammenhalt gegen den Terror. "Wir werden uns dem Terror nie ergeben. Wir werden das gemeinsam durchstehen", sagte Löfven an Belgien und Großbritannien gerichtet. Unter den vier Todesopfern des Lkw- Anschlags am Freitag waren eine Belgierin und ein Engländer. Den Angehörigen der Opfer versicherte der Politiker: "Ihr seid nicht einsam. Wir denken an euch. Ganz Schweden ist bei euch."

Regierungschef Löfven bedankt sich bei Polizisten für ihren Einsatz nach dem Attentat. Foto: AP

Schweden setzen Zeichen gegen Gewalt und Terrorismus

Bereits am Sonntag hatten sich Tausende Menschen in Stockholm versammelt, um ein Zeichen gegen Gewalt und Terrorismus zu setzen. In der Nähe des Anschlagsortes in Stockholm versammelten sich am Sonntagnachmittag Tausende zu einer "Liebes- Kundgebung". Um 14.53 Uhr, der Uhrzeit des Anschlags vom Freitag, war es auf dem Platz komplett still. Viele hielten einander an den Händen und weinten.

Foto: The Associated Press

Die Terrorfahrt jenes 39- jährigen Usbeken, der sich in Untersuchungshaft befindet und die Tat bereits gestanden haben soll, forderte vier Menschenleben und 15 Verletzte. Zunächst war der Mann auf einer beliebten Einkaufsstraße im Herzen der schwedischen Hauptstadt in eine Menschenmenge gerast und anschließend mit dem gestohlenen Lkw in die Front eines Kaufhauses gekracht.

Der Attentäter raste am Freitagnachmittag in das Kaufhaus Ahlens City in Stockholm. Foto: twitter.com

Rakhamat Akilov soll die Tat bereits gestanden haben. Foto: twitter.com/Expressen

Debatte über Abschiebepraxis entbrannt

Mittlerweile ist in Schweden eine Debatte über die für viele zu laxe Abschiebepraxis der Regierung entbrannt . Dem mutmaßlichen Attentäter war 2016 das Aufenthaltsrecht in dem Land verwehrt worden. Statt Schweden zu verlassen, war der 39- jährige Usbeke untergetaucht.