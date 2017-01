Schwedin von 3 Männern stundenlang vergewaltigt!

Die Tat ereignete sich laut einer Meldung der schwedischen Tageszeitung "Aftonbladet" in den frühen Morgenstunden des Sonntags in einer Wohnung in der Stadt Uppsala. Eine Augenzeugin schilderte später gegenüber der schwedischen Zeitung "Expressen": "Man sah eine schlafende Frau auf einem Bett, plötzlich zerrte ein Mann ihre Kleider vom Leib und legte sich auf sie." Danach habe die Vergewaltigung begonnen.

Medienberichten zufolge dachten sich viele der rund 60.000 Mitglieder der geschlossenen Facebook- Gruppe, dass es sich um einen Scherz und nicht um eine echte Vergewaltigung handle. Dennoch meldeten sich mehrere besorgte User bei der Polizei und schickten auch Screenshots von dem Livestream (siehe unten). Die Polizei sich sofort auf die Suche nach dem Tatort machte.

Foto: Twitter

Eingeschüchtertes Opfer: "Bin nicht vergewaltigt worden"

Unterdessen wurde der Livestream unterbrochen. Wenig später startete er erneut. Laut der Nachrichtenseite thelocal.se erklärte das junge Opfer nun, sie sei gar nicht vergewaltigt worden. Dieser Stream dauerte noch an, als die Polizei schließlich die Wohnung stürmte und die Übertragung abdrehte (Bild unten).

Hier sieht man einen Polizisten unmittelbar vor dem Beenden des Livestreams. Foto: Facebook

Die Ermittler gehen davon aus, dass die letzte Aussage der Frau unter Gewalteinwirkung erfolgt sei. Laut Augenzeugen machte sie einen sehr eingeschüchterten Eindruck. Zudem sei sie immer wieder mit einer Waffe bedroht worden.