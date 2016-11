Schwede bietet für 50.000 Dollar Hochzeit an

Gustav Hallén ist 30 Jahre alt, blond, hat blaue Augen und surft gerne. Und er ist offenbar sehr selbstlos, denn weil viele US- Amerikaner nach der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten ihr Land verlassen wollen, bietet der Schwede jetzt Hilfe via Ebay an. Für 50.000 Dollar kann man ihn heiraten - schwedische Staatsbürgerschaft inklusive. Wer könnte da schon Nein sagen ...?