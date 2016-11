Schulz bestätigt Wechsel in deutsche Bundespolitik

Schulz bezeichnete das europäische Einigungswerk als "größte zivilisatorische Errungenschaft der vergangenen Jahrhunderte. Mehr denn je braucht die Welt heute eine starke, eine selbstbewusste und eine vereinte Europäische Union." Es brauche Europäer, die für ihre Werte und Überzeugungen einstehen. Man müsse verteidigen und stärken, was vergangene Generationen aufgebaut haben.

Martin Schulz bei einer Rede in Brüssel Foto: APA/AFP/EMMANUEL DUNAND

Neue Wirkungsstätte Berlin

Er wolle sich künftig von nationaler Ebene aus einsetzen, dass Gräben zwischen den Ländern und Gesellschaften geschlossen werden, sagte Schulz. Nur so könne verlorenes Vertrauen in die Politik wieder zurückgewonnen werden. Deutschland als größtes Mitgliedsland der EU habe hier eine besondere Verantwortung, für die er sich künftig in Berlin einsetzen wolle.

Christian Kern im Gespräch mit Martin Schulz Foto: APA/BKA/ANDY WENZEL

Schulz für die vergangenen fünf Jahre "zutiefst dankbar"

Die Entscheidung sei ihm nicht leichtgefallen, sagte Schulz. Das Amt des EU- Parlamentspräsidenten sei "eine große Ehre" gewesen, für die er zutiefst dankbar sei. Schulz dankte auch seinem "Freund", EU- Kommissionschef Jean- Claude Juncker, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

SPD nominiert Kanzlerkandidat erst im Jänner

Die SPD will trotz des Wechsels von Schulz am Zeitplan bei der Kanzlerkandidatenfrage festhalten. Es bleibe dabei, dass die Kanzlerfrage Ende Jänner auf einer Vorstandsklausur entschieden werde, sagte ein Sprecher von Parteichef Sigmar Gabriel am Donnerstag in Berlin. Bei der Suche nach einem SPD- Kanzlerkandidaten gilt der amtierende EU- Parlamentspräsident Schulz als mögliche Alternative zu Gabriel. Schulz wird in der SPD für die Nachfolge von Außenminister Frank- Walter Steinmeier favorisiert. Steinmeier soll am 12. Februar in der Bundesversammlung auf Vorschlag von CDU, CSU und SPD zum neuen Bundespräsidenten gewählt werden.

Sigmar Gabriel mit Angela Merkel Foto: AP

Othmar Karas möglicher Nachfolger von Schulz

Nach dem Sozialdemokraten Schulz soll nun im Jänner ein Abgeordneter der konservativen Europäischen Volkspartei gewählt werden. Als möglicher Anwärter auf den Posten des EU- Parlamentspräsidenten gilt auch ÖVP- Delegationsleiter Othmar Karas. Karas würdigte die Verdienste von Schulz: "Er hat das Europäische Parlament im Kampf gegen demagogischen Populismus und Nationalismus gestärkt. Er hat das Parlament als Herz der europäischen Demokratie profiliert. Meine Zusammenarbeit mit ihm war immer von gegenseitigem Respekt und Vertrauen geprägt."

Othmar Karas (ÖVP) Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Schulz hinterlasse eine große Lücke. Es sei "dennoch eine gute Entscheidung, da es für Europa gut ist, wenn im größten Mitgliedsstaat Menschen die politische Verantwortung tragen, die proeuropäisch sind", sagte Josef Weidenholzer (SPÖ). Die grüne Delegationsleiterin und Vizepräsidentin des EU- Parlaments, Ulrike Lunacek, sagte, Schulz habe dem Europaparlament "zu mehr Sichtbarkeit in der europäischen Öffentlichkeit verholfen".

FPÖ- Delegationsleiter Harald Vilimsky begrüßte den Abgang von Schulz als "gute Nachricht". Vilimsky: "Wenn nun auch noch EU- Kommissionschef Jean- Claude Juncker den Hut nimmt, könnte sich die EU endlich wieder besser entwickeln." Juncker selbst sagte zum Wechsel von Schulz: "Ich bedaure das."