Schüsse in Moschee: Leiche in Zürich entdeckt

Wie der "Blick" bzw. "20 Minuten" berichteten, sei der Tatort in der Nähe des Somalisch Islamischen Zentrums in der Militärstraße, Ecke Eisgasse. Drei Menschen seien verletzt in der Eisgasse gefunden worden. Der Täter war gegen 17.30 Uhr in das islamische Gebetszentrum in der Nähe des Bahnhofs gekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Nach Augenzeugenberichten trug er dunkle Kleidung und eine Mütze und eröffnete sofort das Feuer auf die Betenden.

Bei den Verletzten handelt es sich laut Polizei um drei Erwachsene im Alter von 30, 35 und 56 Jahren. Zwei von ihnen erlitten schwere Verwundungen.

In Zürich sind bei dem Somalisch Islamischen Kulturzentrum Schweiz Schüsse gefallen. Foto: Google Maps

Die Polizei hat das Gebiet großräumig abgesperrt. Vor dem islamischen Zentrum waren rund 20 Polizisten im Einsatz, mehrere Krankenwagen waren ebenfalls vor Ort.

Polizisten im Einsatz nach der Schießerei in Zürich Foto: ASSOCIATED PRESS

Der Tatort befindet sich in der Innenstadt in der Nähe des Hauptbahnhofs. Nur wenige hundert Meter entfernt liegt die Bahnhofstraße, eine der Haupteinkaufstraßen in der Schweizer Metropole. Das Gebetshaus wird laut Medienberichten vor allem von Gläubigen aus Nordafrika, Somalia und Eritrea aufgesucht.

Das Gebiet rund um den Tatort wurde großräumig abgesperrt. Foto: ASSOCIATED PRESS